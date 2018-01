Cobrança de pedágio na Fernão Dias, em Mairiporã, começa dia 1º

SÃO PAULO - Começa na próxima quarta-feira, 1, a cobrança do pedágio na Rodovia Fernão Dias, na região de Mairiporã, na Grande São Paulo. A cobrança será realizada no Km 65,7 para quem segue no sentido de Belo Horizonte e no km 66,7 para quem segue no sentido de São Paulo. A tarifa básica será de R$ 1,10, igual à cobrada nas outras praças da rodovia.

Os motoristas que já passam pelas cabines do novo pedágio vão, a partir das 14 horas de hoje, parar nas cancelas para que o sistema operacional da praça de pedágio seja avaliado. O procedimento será o mesmo de uma praça em funcionamento, mas ainda não haverá cobrança de pedágio.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A operação assistida será realizada na Praça de Pedágio de Mairiporã, no km 65,7, para quem segue no sentido Belo Horizonte, e no km 66,7, para quem segue no sentido São Paulo.

Os usuários que possuem o Sem Parar devem se dirigir às cabines manuais pois as cabines automáticas só serão abertas no início da cobrança.