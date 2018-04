Cobrança de passagem na Linha Amarela deve ter início na semana que vem

SÃO PAULO - A cobrança de passagem para os passageiros da Linha 4 - Amarela do Metrô, inaugurada nesta semana com duas estações em funcionamento - Paulista e Faria Lima - deve começar já na semana que vem, até a próxima quinta-feira. Os passageiros pagarão R$ 2,65 para trafegar entre as duas estações e poderão fazer a conexão com a Linha 2 - Verde. A Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos ainda não confirmou o início da cobrança.

Há uma passagem subterrânea entre as Estações Paulista, da Linha Amarela, e Consolação, da Linha Verde. Durante os dois primeiros dias de operação assistida da Linha Amarela (terça, quando houve a inauguração, e esta quarta-feira), o Consórcio Via Quatro, operador do trecho, detectou um grande número de passageiros desembarcando na Estação Paulista e querendo acessar a Linha Verde. A passagem, porém, ainda não é permitida, porque a Linha Amarela vem operando sem cobrança de tarifa e os usuários poderiam acessar o restante do sistema metroviário sem pagar.

Por isso, o prazo de até três semanas previsto inicialmente, até que a cobrança tivesse início na Linha Amarela, deve ser reduzido, integrando as duas linhas. O início da cobrança, porém, não vai afetar o horário de funcionamento inicial da Linha Amarela, que continuará operando apenas entre 9h e 15h até novembro, quando as duas próximas estações - Butantã e Pinheiros - serão inauguradas.

De acordo com o Via Quatro, os passageiros da Linha Amarela serão avisados antecipadamente sobre a cobrança de passagem. Atualmente, só quem vem da Linha Verde é que pode acessar a Amarela sem pagar.