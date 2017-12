Cobrador é ferido em tiroteio na frente do Shopping Villa Lobos

SÃO PAULO - Um cobrador da concessionária Anhanguera, que trabalha na linha 211 (Osasco-Vila Menck / São Paulo-Pinheiros), foi atingido no abdômen por um tiro durante uma perseguição policial por volta das 8h30 desta quarta-feira, 23. No momento do incidente, o ônibus trafegava pela Avenida das Nações Unidas, em frente ao Shopping Villa Lobos.

Durante um patrulhamento, policiais militares foram informados que cinco pessoas haviam assaltado uma casa, na região do Alto de Pinheiros, e fugido em um carro roubado. A viatura perseguiu os assaltantes pela Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, que acabaram se envolvendo em uma batida de carro.

Obrigados a descer, os bandidos atiraram na direção dos policiais mas acertaram Severino Pereira da Silva, de 73 anos, informa a assessoria da PM. Nenhum policial ficou ferido nem a viatura foi alvejada. Segundo a EMTU, o cobrador foi socorrido no Hospital das Clínicas, onde passa por cirurgia para a retirada da bala.

Enquanto os policiais prestavam os primeiros socorros à vítima, os assaltantes roubaram outro carro e continuaram a fuga. O último veículo foi abandonado na altura da Ponte do Piqueri, na Zona Norte de São Paulo.