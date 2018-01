Cobrador baleado pode receber alta até quarta-feira

Baleado durante a invasão de um micro-ônibus em Santo Amaro, o cobrador Leandro Guimarães Andrade, de 18 anos, pode receber alta até quarta-feira, 27. Ele está internado, consciente, num quarto normal da Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. A bala, supostamente disparada por um dos criminosos, entrou no braço esquerdo do jovem e alojou-se no tórax.

"O projétil não vai ser retirado agora porque ele está preso na musculatura do tórax e não corre o risco de perfurar outros órgãos, como os pulmões", explicou a enfermeira chefe da Santa Casa Christiane Masiero. Segundo ela, em alguns casos, a bala pode ser expelida pelo próprio organismo do paciente. Caso isso não ocorra, será necessário submeter o cobrador a uma cirurgia futuramente.

O jovem foi alvejado quando dois criminosos invadiram, no início da manhã, um micro-ônibus na Ruas Cerqueira Cesar, em Santo Amaro. Oito pessoas foram feitas reféns dentro do coletivo, pertencente à linha 6047, que liga Santo Amaro ao Jardim Lídia. A dupla exigiu a presença de um advogado e dois coletes à prova de balas. Às 9h45, eles se entregaram e os reféns foram libertados.