Cobertura cai sobre o público em festa no interior de SP

Uma estrutura metálica desabou sobre o público na Festa de Peão de Aramina, a 439 km da capital, deixando nove feridos neste domingo, 13. Peritos estiveram no local examinando o que pode ter ocorrido. A principal suspeita é de que a cobertura não tenha suportado o peso da chuva fazendo cair a tenda.

Todas as vítimas foram levadas à Santa Casa de Ituverava e liberadas horas depois. Algumas pessoas dispensaram ajuda médica porque tiveram apenas escoriações ou hematomas.

No evento estavam presentes cerca de 5 mil pessoas. As tendas foram montadas próximas ao palco justamente para evitar que as pessoas se molhassem enquanto assistiam aos shows. O caso agora será investigado pela Polícia Civil.