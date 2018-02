CNJ arquivou 4 representações contra Patrícia A corregedora nacional de Justiça, Eliana Calmon, afirmou que quatro representações contra a juíza Patrícia Acioli foram protocoladas no passado no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão de controle externo do Judiciário. Nas representações, a magistrada era acusada de abuso de poder. No entanto, as queixas foram arquivadas porque eram "imotivadas". "Essas representações são comuns a todos os juízes que agem de uma forma mais rigorosa", afirmou.