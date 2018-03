CNH eletrônica vai ser expandida para evitar fraudes no interior A automatização do sistema de registro de candidatos a motorista e de veículos é a aposta do Detran para tentar diminuir as fraudes. A direção do departamento anunciou anteontem que vai estender o sistema de carteira de motorista eletrônica - o chamado e-CNH - para todo o interior até o fim deste ano.