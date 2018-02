Clube mineiro quer contratar goleiro preso A diretoria do Boa Esporte Clube, time de Varginha, no sul de Minas Gerais, que disputa o Módulo I do Campeonato Mineiro, divulgou nota ontem afirmando ter interesse em contratar o goleiro Bruno Fernandes para atuar pela equipe na competição. O atleta está preso desde julho de 2010 e, na segunda-feira, começa a ser julgado pela morte de Eliza Samudio, com quem teve um filho.