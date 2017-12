Clube já tenta comercializar o nome do estádio O Palmeiras já tenta comercializar os direitos sobre o nome do estádio - a Unimed está entre os interessados. O custo inicial da arena - de R$ 330 milhões - aumentou em 10% por causa da demora na obtenção do alvará. A previsão é concluir a obra em 30 meses. Além de reduzir o barulho, o Palmeiras terá de fazer melhorias viárias estimadas em R$ 6 milhões pela CET. A principal contrapartida do clube será alargar em 500 metros a Avenida Francisco Matarazzo, entre os Viadutos Pompeia e Antártica.