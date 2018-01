Clube hotel no litoral de São Paulo sem bagagem

É possível passar o dia no Itamambuca Eco Resort, em Ubatuba, sem gastar muito. Por R$ 42, você pode usar as duas piscinas, a academia e as quadras de tênis e poliesportiva. E também tem a opção de conhecer a trilha ecológica Guaiamuns, em que é possível observar pássaros da Mata Atlântica. Para crianças e adolescentes, há atividades de recreação com monitores e brinquedoteca. No final do dia, assista ao pôr do sol do deck com vista para a praia de Itamambuca. O restaurante e o bar também estão abertos aos visitantes, mas o que for consumido dever ser pago à parte. Itamambuca Eco Resort. Rodovia Rio-Santos, Km 36, Itamambuca, Ubatuba, (12) 3834-3000. 7h/0h. R$ 42, grátis para crianças menores de 10 anos. Cc.: todos.

O programa de um dia do Le Spa inclui massagens e terapias com cosméticos da marca francesa Carita, sal marinho, pedras e conchas. Os tratamentos podem durar entre uma e duas horas e meia (de R$ 490 a R$ 790, aos fins de semana). Aproveite o resto de sua ‘diária’, que vai das 9h às 18h, para usar a sauna, a piscina aquecida e a academia do spa. E as três refeições balanceadas servidas ali - café da manhã, almoço e lanche da tarde. Se bater o cansaço (ou a preguiça), aproveite o escalda-pés da área de relaxamento para ler um livro ou apreciar a vista para o mar. Sofitel Guarujá Jequitimar. Av. Marjory da Silva Prado, 1.100, Praia de Pernambuco, Guarujá, (13) 2104-3040. 9h/22h. Cc.: todos.