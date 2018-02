Clube começa a vender convites para réveillon tradicional no Morumbi

O Clube Paineiras colocou à venda no último final de semana os ingressos para sua tradicional festa de fim de ano. O evento é realizado há 53 anos e, para a chegada de 2015, põe à disposição mais de 1300 convites, para sócios e convidados.

Com tudo incluso, a comemoração se inspira no tema Brasil Tropical, com um cardápio da culinária típica do norte e do nordeste do País, desde as bebidas (o clube promete sucos de cupuaçu, pitanga e graviola), às sobremesas.

Uma banda de baile, Lay Out, se encarrega da trilha sonora durante as oito horas de celebração, que se divide em coquetel de recepção, queima de fogos à meia-noite, banquete completo e ceia para os adultos.

Para as crianças, uma ala especial com monitores, cardápio diferenciado e um canto para descanso será montado. Os ingressos podem ser comprados até o dia 30, porém há mudanças no preço dos lotes para quem adquirir a entrada até o fim de novembro. Os preços variam entre R$ 370 e R$520 para adultos e R$65 e R$260 para as crianças.

SERVIÇO

Clube Paineiras do Morumby

Av. Dr. Alberto Penteado, 605

Central de Atendimento

3779 2010/3779 2012

Horário: Segunda a sexta, das 8h às 20h.

Sábados, domingos e feriados, das 8h às 17h