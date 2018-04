CLÍNICA PÚBLICA VETA FUMO

O veto ao tabaco - liberado nas clínicas particulares - não é o único diferencial da instituição. Instalado em um antigo motel, ao lado da Favela de Heliópolis, na zona sul, o serviço tem "cara" de hospital. Com quatro alas independentes, dedicadas ao tratamento de adultos e adolescentes divididos por sexo, o Said conta com médicos 24 horas por dia.

"Após passar por um diagnóstico, o paciente recebe um plano de metas individual, que tem o objetivo de tratar não apenas o vício, mas todos os problemas de saúde associados. Essas doenças recorrentes do uso da droga ocorrem em 50% a 70% dos pacientes", diz o psiquiatra Pedro Katz, diretor técnico do Said.

Atualmente, 58 pessoas recebem tratamento por até três meses no local. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, o uso associado de drogas ocorre em 65% dos casos - na metade deles, o crack é consumido de forma isolada. A lista diária de atividades aos pacientes inclui terapia individual ou em grupo, atividade esportiva e oficinas diversas, como cozinha experimental. / A.F.