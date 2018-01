Clínica para dependentes é fechada por maus tratos em SP

SOROCABA - Uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Estado de São Paulo prendeu quatro gestores de uma clínica de reabilitação acusados de maus tratos aos pacientes, na noite desta segunda-feira, 18, em Salto de Pirapora, na região de Sorocaba, no interior de São Paulo. O estabelecimento privado, que mantinha 60 pacientes em regime de internação, foi interditado.

De acordo com o MP, os internos relataram sessões de espancamento promovidas por funcionários e dirigentes. Com o pretexto de livrá-los da dependência, os pacientes eram mantidos em cárcere privado. As famílias pagavam pelo tratamento.

Durante a operação, promotores e agentes da Polícia Civil constataram que vários internos tinham hematomas e marcas de agressões. Conforme os relatos, as mulheres eram agredidas com socos na cabeça e no estômago, enquanto os homens eram castigados com ripas de madeira e cabos de vassoura. As denúncias foram encaminhadas ao MP por familiares de pacientes.

Parte dos dependentes foi internada de forma involuntária, mas o MP não foi comunicado, conforme exige a lei. Foram presos dois sócios da clínica e duas funcionárias. Os suspeitos vão responder por cárcere privado, tortura e associação criminosa.