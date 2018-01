Clínica de Roger Abdelmassih amanhece pichada com ofensas

Coletivo de pichadores já atuou no caso do juiz Nicolau e do casal de bispos Estevam e Sônia Hernandes

SÃO PAULO - O muro da clínica do especialista em reprodução assistida Roger Abdelmassih, na Avenida Brasil, Jardim América, zona sul de São Paulo, foi pichado no final da noite desta quinta-feira, 20, com os dizeres "velho tarado" e "a Justiça tarda mas não falha". Abdelmassih foi preso na última segunda-feira, 17, acusado de ter cometido 56 estupros.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

Defesa apresenta pedido de liberdade ao STJ

'Técnica não é ilegal', diz filho do especialista

Conselho suspende registro médico de Abdelmassih

O coletivo responsável pela pichação, que se identifica como Túmulos, é o mesmo que começou a aparecer em 2007 com várias outras pichações inspiradas em fatos que ganharam destaque na imprensa, como no caso do juiz aposentado Nicolau dos Santos Neto e do casal de bispos Estevam e Sônia Hernandes, da Igreja Apostólica Renascer em Cristo.