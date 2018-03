Clima de praia na marginal

Levon Dermendjian, de 64 anos, trouxe um álbum fotográfico para a manifestação Praia no Tietê, da ONG SOS Mata Atlântica, com a Sabesp e a Prefeitura de São Paulo. As imagens mostravam como era o Tietê há menos de 40 anos, destacando competidores de remo e seus barcos no dia da despedida do rio. Em 1971, começaram as obras de abertura da Marginal, que separou o Clube Esperia - pelo qual ele competia - da beira do rio.

Para relembrar esse tempo e mostrar a importância da despoluição do Tietê no dia em que se comemora seu dia, um evento reuniu ontem próximo da Ponte das Bandeiras, na zona norte, dezenas de pessoas com guarda-sóis, barcos e roupas de banho. O manifesto teve a participação de crianças de escolas e projetos sociais, além de voluntários e artistas de circo e teatro.

Com o sol forte, o clima era de praia. "Banhistas" cantavam paródias de músicas conhecidas - como o Xote das Meninas (Luiz Gonzaga) - com temas ambientais. "Ela só quer, só pensa em reciclar."

As crianças se divertiram com as brincadeiras dos artistas e pareciam empolgadas com uma possível despoluição do Tietê. "Quando o rio estiver limpinho, quero vir nadar aqui", disse Pedro Henrique Lima, de 10 anos, que aprende caiaque no projeto Navega São Paulo, em Mairiporã, Região Metropolitana.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Despoluição. O plano de despoluição do Rio Tietê está orçado em US$ 2,6 bilhões e tem previsão de durar 30 anos. Surgiu de uma iniciativa da Rádio Eldorado, em 1991, que ganhou depois apoio da SOS Mata Atlântica. Na época, um abaixo-assinado teve adesão de mais de um milhão de pessoas. Hoje a ONG fiscaliza as obras do governo estadual, geridas pela Sabesp. "É um dos melhores projetos de que se tem notícia", diz Mario Mantovani, diretor da entidade.