Clientes nunca ouviram falar sobre garagens

O da Rua Itacolomi, que fica a cerca de 1 km do local, e o da Rua Maranhão, distante em torno de 400 metros, passam despercebidos por motoristas que se dirigem ao shopping.

A dona de casa Terezinha Mangialardo de Souza, de 59 anos, foi uma das frequentadoras que se mostraram surpresas com as opções extras de vaga. "Deus me livre parar lá na (Rua) Maranhão e andar essas quadras de salto alto", disse ela. "Fora o perigo."

O estacionamento da Maranhão é a garagem do Hotel Meliá, onde a primeira hora custa R$ 12 e as adicionais saem por R$ 5. Já o da Rua Itacolomi funciona no subsolo de um prédio comercial - cobra R$ 14 pela primeira hora e R$ 5 por adicional. Nos dois locais, funcionários confirmam o convênio, mas informam que os valores praticados ali são independentes da tabela do shopping - onde se cobra R$ 10 por 2h (R$ 40, acima de 6h).

Pessoas que moram e trabalham na região relataram ao Estado ser incomum motoristas estacionarem nesses locais para ir ao centro de compras. "O shopping é bem mais para baixo daqui (na Rua Itacolomi), é longe", comentou uma delas.