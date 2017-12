Clientes de bar na zona norte matam assaltante a pauladas

Clientes de um bar na Vila Aurora, zona norte de São Paulo, espancaram um assaltante até a morte na noite de terça-feira, 29, depois do homem ter participado de um roubo com mais duas pessoas. Os três criminosos entraram no estabelecimento e anunciaram o assalto. Um deles estava armado e atirou em duas pessoas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a polícia, dois criminosos do trio fugiram após o assalto, mas um deles foi detido pelos moradores, que o agrediram com pauladas. O homem acabou morrendo no local. Todos os suspeitos, inclusive o morto, não foram identificados pela polícia.

As vítimas baleadas foram levadas ao Hospital Central de Taipas. A Secretaria de Saúde diz que não pode apurar o estado de saúde das vítimas, porque a Secretaria de Segurança não informou os nomes.