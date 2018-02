Clientes da Claro em SP tiveram problemas com ligações nesta segunda

SÃO PAULO - Problemas causados por instabilidade na rede da operadora de celulares Claro provocaram dificuldades nas ligações entre os clientes em São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 29. Segundo a assessoria da empresa, as falhas para fazer ou receber chamadas ocorreram no período das 7 horas às 10 horas e afetou parte de seus assinantes na capital paulista.

De acordo com nota divulgada pela empresa, a instabilidade já foi solucionada e a Claro "pede desculpas pelos transtornos causados e reforça seu compromisso com a qualidade de seu serviço e com seus clientes". A Claro não soube informar quantos clientes foram prejudicados ou o que teria provocado a instabilidade na rede.