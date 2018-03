Cliente fica 6 h no salão por ''filosofia'' Há seis horas, o cobrador de van Gabriel Proença, de 24 anos, observa no espelho o trabalho da cabeleireira Tatiana Nascimento, que, com uma agulha, encrespa fio a fio o seu cabelo muito liso. Ele foi cedo de São Vicente, no litoral sul, para a Galeria do Rock, no centrão de SP, disposto a "fazer um rastafári". "Não é vaidade, é filosofia", justifica Proença, mais conhecido como Gabriel Marley, em alusão ao cantor Bob Marley. "Tenho uma conexão forte com o reggae."