Cliente é baleado no Shopping Campo Limpo

Os três ladrões se passaram por consumidores. Armados e bem vestidos, entraram juntos e foram para o segundo andar. Segundo a polícia, levaram bonés e roupas de grife. Os tiros começaram depois que um PM que fazia compras na mesma loja percebeu o assalto e ordenou que o trio parasse. Um dos rapazes atirou, mas a arma falhou. O policial revidou.

No meio do fogo cruzado, um rapaz de 24 anos foi alvejado nas costas. Famílias que passeavam no shopping e vendedores deitaram no chão para se proteger dos disparos. Até a noite de ontem ninguém havia sido preso. Policiais do 37.º Distrito Policial (Campo Limpo) iriam analisar as imagens gravadas pelo circuito interno de segurança na tentativa de identificar os suspeitos.

O Shopping Campo Limpo informou que "a equipe de segurança foi ao local, porém os indivíduos já haviam fugido". O rapaz não corre risco de morte.

Santa Cruz. Na semana passada, o comerciante Marcelo Sobral Bonani, de 29 anos, foi baleado no estacionamento do Shopping Metrô Santa Cruz, também na zona sul da capital.

OUTROS CASOS

9 de abril

Roubo a lotérica em shopping no Morumbi termina em tiroteio

17 de abril

Bandidos assaltam joalheria no Shopping Pátio Paulista