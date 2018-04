Cliente é baleado em tentativa de roubo em shopping na zona sul da capital

Um cliente foi baleado na manhã desta segunda-feira, 3, durante uma tentativa de assalto a uma loja do Shopping Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, de acordo com informações iniciais da Polícia Militar.

Dois homens invadiram o local, na Estrada do Campo Limpo, altura do número 459, por volta das 11 horas, para assaltar um das lojas do shopping. Os seguranças perceberam a ação e houve troca de tiros. Um cliente foi atingido e socorrido pela ambulância do shopping.

A vítima foi levada para o Pronto-socorro do Campo Limpo. Segundo a PM, os dois suspeitos conseguiram fugir. O caso foi registrado no 37ºDP.