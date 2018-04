Cliente baleado ao sair de banco na Vila Olímpia O assalto conhecido como "saidinha de banco" deixou um policial militar reformado ferido ontem na Rua das Olimpíadas, Vila Olímpia, zona sul. A vítima teria sacado mais de R$ 100 mil de uma agência do banco Itaú. No estacionamento, dois homens em uma moto tentaram roubá-lo. O policial reagiu. Houve troca de tiros e ele foi baleado no abdome e no braço. À noite, ele permanecia internado no Hospital Santa Paula, depois de uma cirurgia.