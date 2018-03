Clichês de carnaval Embora para muitos telespectadores o carnaval só comece mesmo pra valer no sábado seguinte à Quarta-Feira de Cinzas, quando o Datena transmite pela Band o Desfile das Campeãs na Marquês de Sapucaí, a brincadeira de pagar mico na narração ao vivo da festa já está no ar. Foi oficialmente inaugurada ontem à noite por Cleber Machado, anunciando a entrada da Unidos do Peruche na passarela do Anhembi. Estava, enfim, aberta a temporada de frases feitas sobre o samba no pé em comunidades de tradições carnavalescas e adjacências.