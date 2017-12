Clássicos do cinema voltam às telas em mostra na Vila Mariana

O Sesc Vila Mariana homenageia a história do cinema com mostra especial a partir da próxima semana. Filmes que brilharam em diferentes épocas voltam à cartaz e privilegiam quem não teve a oportunidade de assistir a um clássico na tela grande.

É um clássico dos anos 90 o escolhido para abrir a mostra. Edward Mãos de Tesoura, de Tim Burton, com Johnny Depp no papel principal, será exibido na terça, 3, às 16h30. Mais tarde, às 18h30, a coprodução de França e Itália, O Leopardo, tem sessão.

Quarta-feira é dia do rei do rock. Elvis e o memorável Ama-me com Ternura, de 1956, passa às 13h30. Às 16h30, a história de amor entre um professor e uma pré-adolescente representa os anos 60 em Lolita. O cinéfilo pode emendar a maratona com A Doce Vida, de Fellini, às 19h30.

Na quinta-feira, 5, é a vez de O Pecado Mora ao Lado, estrelado por Marilyn Monroe em 1955. A sessão é às 13h30. Os amantes de musicais podem se alegrar: às 16h30, Gene Kelly vai cantar e sapatear em Cantando na Chuva, de 1952. Na sequência, às 19h30, Julie Andrews solta a voz em A Noviça Rebelde, de 1930.

O Mágico de Oz e E o Vento Levou, ambos de 1939, fecham a programação da semana, às 16h30 e às 19h30 de sexta-feira, respectivamente.

O programa Uma década Num Clássico faz parte do Roteiro CineSesc e seleciona obras desde 1925 em várias unidades.Os ingressos já começaram a ser vendidos nas bilheterias e custam até R$ 12. Associados não pagam e há ainda a opção de benefício de meia entrada. Para conferir a programação completa e fazer seu próprio roteiro, saiba mais no site oficial do Sesc.