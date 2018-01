Clássicos do cinema ganham sessão em biblioteca pública

A Biblioteca Viriato Corrêa participa neste fim de semana do programa O que faz um filme clássico?, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. A exibição, gratuita, contempla diversos públicos, inclusive o infantil.

Para os pequenos, a obra escolhida é A História Sem Fim, dirigida por Wolfgang Petersen e lançada em 1984. A história é mesmo um clássico para quem cresceu nos anos 90 e é uma boa pedida para quem quer relembrar a infância. A sessão será no domingo, 14, às 15h.

O público adulto também já pode separar um espaço na agenda a partir desta sexta-feira, 12. Às 15h, ganha a tela o longa Plano 9 do Espaço Sideral, curiosamente conhecido como o pior filme do mundo. A produção norte-americana foi lançada em 1959 e narra uma invasão alienígena na terra.

Em seguida, ainda no dia 12, a biblioteca exibe Pink Flamingos, de 1972, às 17h.

No sábado, 13, dois grandes clássicos do cinema hollywoodiano. Às 15h, a comédia romântica A Primeira Noite de um Homem, com o premiado ator Dustin Hoffman no papel que alavancou sua carreira no cinema, no final dos anos 60.

Vale a pena esperar o que vem na sequência. Às 17h, John Travolta e Samuel L. Jackson entram em cena em um dos maiores sucessos de Quentin Tarantino, Pulp Fiction.

Para encerrar a maratona do fim de semana, a Viriato Corrêa exibe King Kong x Godzilla, de 1962, no domingo, 14h, às 17h.

Toda a programação é gratuita. É preciso verificar apenas a classificação indicativa dos filmes.

A Biblioteca Viriato Corrêa fica na R. Sena Madureira, 298, Vila Mariana. Informações pelos telefones 5573-4017 e 5574-0389.

Além dela, outras sete bibliotecas participam da mostra: Álvares de Azevedo, Menotti del Picchia e Pedro Nava, na zona norte, Belmonte e Roberto Santos, na zona sul, e Adelpha Figueiredo e Paulo Setúbal, na zona leste.