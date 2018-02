Civilizações antigas em exposição gratuita Mais de 120 réplicas de peças de civilizações do período pré-colombiano podem ser vistas até 10 de março no Ribeirão Shopping (Av. Cel. Fernando Ferreira Leite, 1.540). São monumentos de povos como os maias, astecas e rapanuis. Há reproduções de pirâmides e do calendário maia. De 2.ª a sábado, das 10h às 22h; domingos, das 12h às 20h. Grátis.