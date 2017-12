Ciúme teria feito bandido ordenar chacina com cinco mortos no Rio

Segundo o taxista, foi o segundo atentado que sofreu desde que se casou com A.P., ex-namorada do traficante com quem já tem um filho. U. conseguiu fugir ileso e também reconheceu na 64.ª Delegacia de Polícia Renato Ramos da Fonseca e Luiz Fernando Nascimento Ferreira, o Bacalhau, chefe do tráfico no Morro do Chapadão, entre os atiradores.

A Polícia Civil vai pedir a prisão dos três, que são ligados ao Comando Vermelho. "Eles chegaram em uma picape preta. Eu fiquei a 30 metros do Vinícius e corri pelo meio da rua", contou o taxista. "Pensei na minha esposa que está grávida de sete meses do nosso segundo filho." Depois da chacina, o trio ainda metralhou um bar nas proximidades do Morro do Chapadão.

A chacina aconteceu durante a festa de aniversário da manicure Cátia Silva Souza, de 32 anos, que fazia um churrasco na rua para parentes e amigos. Ela escapou dos tiros, mas perdeu o filho biológico e o filho de criação. Eles tinham 16 anos. "Os dois trabalhavam como cabos eleitorais e estudavam. Nunca ouvi falar desse traficante e posso dizer que não convidei nenhum bandido para a festa", disse a manicure. Na delegacia, U. contou que foi na festa porque é amigo de infância de Cátia.

O taxista e o traficante se conheciam desde a adolescência em Vila Tiradentes, São João de Meriti. Após sair da Marinha, Vinícius ingressou no tráfico e há três anos foi preso.

O taxista começou o relacionamento com a namorada do traficante quando Vinícius estava na prisão. Ao sair da cadeia, o traficante avisou que mataria o casal. "Ele nunca aceitou a nossa relação e ainda está apaixonado por ela. Em dezembro do ano passado, durante uma festa do casamento do meu irmão, ele tentou me matar", contou U.

Os mortos foram identificados como Rosilene Nascimento de Oliveira, de 32 anos; Thiago da Silva Santos, de 24; Waldemir de Oliveira de Jesus, de 16; Marcos Otávio Barbosa da Silva, de 16; e Gilson Alves de Lima, de 42. A Polícia Civil investiga se entre os convidados haveriam pessoas ligadas à facção Amigos dos Amigos, que estaria tentando tomar as bocas de fumo do Chapadão.Uma versão que circulou pela manhã apontava milicianos que dominam o bairro como os autores dos disparos, mas a Polícia Civil descartou a hipótese.