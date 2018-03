Ciúme é o 3º principal motivo para as mortes Outro fato que chamou a atenção da delegada Elizabeth Sato, foi a motivação dos homicídios paulistanos. Ao contrário do que ocorria anos atrás, quando as drogas respondiam pela primeira causa de homicídios dolosos na capital, nos últimos cinco anos o primeiro posto ficou com os motivos fúteis (24,7%), seguidos pela vinganças (20,4%), desavenças (19,9%) e ciúmes/passionais (11,1%). De 2005 a 2009, as drogas (11,1%) apareceram como a quinta causa das mortes intencionais na capital.