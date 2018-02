City tour por SP terá 3h e meia, 8 saídas e animação de artistas A Prefeitura definiu as regras para o serviço de city tour de São Paulo. Os ônibus vão funcionar em todos os dias do ano e terão oito saídas diárias - de hora em hora, entre 9h e 16h. Também foram estabelecidos requisitos para os veículos, que serão de dois andares (double decker) e com capacidade para 62 passageiros.