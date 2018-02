Circulação na Linha 8 da CPTM volta ao normal

São Paulo, 6 - A circulação dos trens da Linha 8-diamante (Julio Prestes-Itapevi) da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) voltou ao normal às 7h30 desta quarta-feira, 6, segundo informações da empresa.

No começo da manhã, um defeito em uma das composições, que estava entre as estações Lapa e Domingos de Moraes, prejudicou a circulação, que era feita com velocidade reduzida. O trem apresentou o defeito às 6h15 e os passageiros foram removidos para outra composição.

O trem foi retirado da linha e a circulação dos trens foi feita em apenas uma via durante este período. A CPTM não informou qual é o defeito na composição.