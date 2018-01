Circulação na Linha 11 da CPTM é interrompida após problema em trem

Julia Baptista, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Uma composição da Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) apresentou problema de tração elétrica por volta das 6h50 desta terça-feira, 24, na Estação Corinthians- Itaquera, no sentido Luz, na zona leste de São Paulo.

Alguns passageiros não aguardaram o restabelecimento, acionaram os botões de emergência para abrir as portas e desceram na via.

De acordo com a CPTM, a circulação de trens entre as estações Guaianazes e Luz ficou interrompida por cerca de meia hora. A ocorrência provocou aumento no intervalo das composições e maior tempo de parada nas plataformas das estações. A CPTM informou que a circulação de trens na Linha 11-Coral foi normalizada às 7h14.