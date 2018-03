Circulação na Linha 1-Azul do Metrô é normalizada

Julia Baptista, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - A circulação de trens da Linha 1-Azul do Metrô de São Paulo (Jabaquara-Tucuruvi) foi normalizada por volta das 8 horas desta sexta-feira, 10, após uma falha de equipamento de via na região da Estação do Paraíso.

De acordo com o Metrô, o problema ocorreu por volta das 6h20, e a circulação foi normalizada cerca de duas horas depois, o que não evitou tumulto na estação da Sé, a mais movimentada da capital. As escadas rolantes nesta estação foram desligadas para evitar tumulto e acúmulo de passageiros nas plataformas. A linha azul atende cerca de 30 mil passageiros por hora em horário de pico.