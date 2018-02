Circulação dos trens da Linha 1-Azul do metrô volta ao normal

SÃO PAULO - A circulação dos trens da Linha 1-azul, Jabaquara-Tucuruvi, do Metrô voltou ao normal às 8h24 desta sexta-feira, 21, segundo informações da empresa.

No começo da manhã, uma falha em equipamento de via afetou a circulação dos trens. Segundo a empresa, o problema apareceu às 7h32, nas proximidades da estação Jabaquara, na zona sul da cidade.

Por conta do problema, as composições circularam com velocidade reduzida entre as estações Jabaquara e Portuguesa/Tietê. No outro sentido, a circulação estava normal, segundo o metrô.