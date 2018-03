Circulação de trens na Linha 7 da CPTM segue interrompida

SÃO PAULO - A circulação de trens continua interrompida no trecho entre as estações Caieiras e Franco da Rocha, na Grande São Paulo, na Linha 7, Rubi (Luz - Francisco Morato), da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). O alagamento causado pelas fortes chuvas prejudica a circulação desde 4h30 de hoje.

Veja também:



A companhia acionou o Plano de Auxílio entre as Empresas em Situação de Emergência (Paese), com transporte gratuito por ônibus, para completar a viagem de quem necessita passar pelo trecho. As condições, no estanto, não facilitavam, já que haviam vários pontos de alagamento.

Linha 11. Um defeito no sistema de alimentação elétrica causou intervalos maiores entre os trens na Linha 11, Coral - (Luz - Guaianazes) nesta manhã. Equipes da CPTM ainda trabalham no local para tentar resolver o problema. Apesar do defeito não ter sido ainda solucionado, a CPTM afirmou que após o horário de pico os trens passaram a operar com intervalo de 7 minutos, índice estipulado como normal.

Texto atualizado às 14h52.