Circulação de trens é normalizada na linha 7 da CPTM A circulação de trens ficou interrompida entre as 8h30 e 9 horas de hoje, no trecho entre as estações Caieiras e Franco da Rocha, na Linha 7-Rubi (Luz-Francisco Morato-Jundiaí) da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A chuva que atingiu São Paulo causou um alagamento na região durante a madrugada.