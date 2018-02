Circulação de trens das Linhas 11 e 12 da CPTM começa a se normalizar

SÃO PAULO - A circulação dos trens das Linhas 11- coral (Mogi das Cruzes-Brás) e 12-safira (Calmon Viana-Brás) da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) começou a se normalizar por volta das 9 horas desta quarta-feira, 7.

Por volta das 7h50, uma composição da Linha 12 - Safira que circulava no sentido Brás apresentou um defeito no sistema de tração nas proximidades estação Brás. Segundo a CPTM, os usuários não aguardaram o restabelecimento do trem, acionaram o dispositivo de emergência das portas e desceram na via, provocando a interrupção de circulação da Linha 11.

Por conta da paralisação, o Plano de Apoio Entre Empresas Frente a Situações de Emergência (Paese) com o metrô foi acionado às 8h30, na estação Tatuapé. Os usuários estão sendo orientados pelo serviço de som das estações e trens.