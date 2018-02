Circulação de trens da CPTM da Linha 9-Esmeralda está normalizada

São Paulo, 30 - A circulação dos trens da Linha 9-Esmeralda (Osasco a Grajaú), da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), voltou ao normal por volta das 9h30 desta sexta-feira, 30, segundo informações da empresa.

Por volta das 8h50, um trem que seguia para Grajaú apresentou problema de tração, na estação Ceasa, na zona oeste de São Paulo. Os usuários desembarcaram da composição e o trem foi rebocado para Osasco, de acordo com a empresa. Por conta da retirada do trem, a circulação entre as estações Ceasa e Osasco foi interrompida.