Circulação de trens começa a se normalizar na Linha 3-Vermelha

Solange Spigliatti, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - A circulação dos trens da Linha 3-Vermelha (Corinthians/Itaquera-Palmeiras/Barra Funda) começou a se normalizar por volta das 9h30 desta terça-feira, 21, após ficar paralisada desde as 7h53.

Segundo informações do Metrô, as composições já estão circulando nos dois sentidos da Linha, entre as estações Tatuapé e Barra Funda.

Para evitar o acúmulo de passageiros nas plataformas, algumas estações foram fechadas e outras tiveram restrições na entrada, com o fechamento de algumas catracas.