Circulação da Linha 9-Esmeralda é normalizada, afirma CPTM

São Paulo, 4 - A circulação dos trens da Linha 9-Esmeralda da Companhia Paulista de Transportes Metropolitanos (CPTM), voltou ao normal por volta das 15h10, segundo assessoria da empresa. As composições da linha operavam com velocidade reduzida desde às 11h55, quando um problema de energia atingiu a linha.

Segundo a CPTM, a falha no sistema de energia da Linha 9 atingiu apenas a região da estação Granja Julieta, em Santo Amaro, zona sul de São Paulo. As composições tiveram que circular em via única, entre a Estação Julieta e a Estação Santo Amaro por mais de três horas.