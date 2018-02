Circulação da Linha 3-Vermelha volta ao normal após operar em velocidade reduzida

SÃO PAULO - A circulação dos trens da Linha 3-vermelha (Palmeiras-Barra Funda-Corinthians-Itaquera) do Metrô voltou ao normal às 8h01 desta quarta-feira, 27, após defeito no começo da manhã.

Um problema em equipamento de via ocorreu às 7h18 na estação Santa Cecília, prejudicando a circulação dos trens entre as estações Marechal Deodoro e Anhangabaú, na região central da capital paulista.

Por conta do defeito, os trens circularam nos dois sentidos com velocidade reduzida, aumentando o tempo de parada nas estações. Com a demora, as plataformas ficaram com grande número de usuários.