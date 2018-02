Circulação da Linha 1-Azul é normalizada, de acordo com o Metrô-SP

São Paulo, 1 - A circulação da Linha 1-Azul (Jabaquara-Tucuruvi) começou a ser normalizada, de acordo com a assessoria de imprensa do Metrô, por volta das 9h45 desta sexta-feira, 1.

Uma das composições da Linha apresentou problemas de tração, na plataforma da Estação Portuguesa-Tietê, às 9h e precisou ser rebocada por outro trem para manutenção, de acordo com a empresa.

Durante a retirada do trem para manutenção, afirma o Metrô-SP, as demais composições circularam com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas plataformas. Os usuários foram informados da situação pelo sistema sonoro das estações, segundo a companhia.