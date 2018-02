Cinzas se dissipam e voos são retomados As cinzas do vulcão chileno Puyehue - que provocaram diversos cancelamentos de voos para Buenos Aires e Montevidéu no domingo - se dissiparam ontem e as companhias começaram a retomar as operações. Os aeroportos Ezeiza, Aeroparque e Carrasco foram reabertos para pousos e decolagens.