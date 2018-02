Cinzas de vulcão voltam a atrasar voos no Mercosul As cinzas do vulcão chileno Puyehue voltaram a interromper ontem o tráfego aéreo na região de Buenos Aires, provocando, ao longo da maior parte do dia, a suspensão dos voos que partiam de aeroportos portenhos ou chegavam a eles. Além da capital argentina, o aeroporto de Montevidéu, no Uruguai, também funcionou de forma intermitente. Na capital uruguaia foram cancelados 70 voos.