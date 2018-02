Cinza se dissipa e Argentina retoma voos Os aeroportos portenhos de Ezeiza e Aeroparque retomaram ontem, gradualmente, a normalidade com a partida e chegada de voos domésticos e internacionais. A retomada dos voos só foi possível graças à redução drástica da presença de cinzas nos céus da capital argentina, provenientes do vulcão chileno Puyehue. Desde o dia 4, o tráfego aéreo no País ficou tumultuado pela emissão de cinzas.