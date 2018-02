Cinza de vulcão volta a fechar tráfego aéreo Cinzas do vulcão chileno Puyehue voltaram ontem a atrapalhar o tráfego aéreo. No Aeroporto de Cumbica, a Aerolíneas Argentinas cancelou três voos que viriam de Buenos Aires e a TAM Mercosur suspendeu um vindo de Assunção. LAN Argentina, TAM e Aerolíneas suspenderam ao todo quatro voos de São Paulo para Buenos Aires. Aerolíneas e Austral suspenderam as operações até as 18h de ontem em Buenos Aires.