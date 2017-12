Cinto será tema de campanha e ações publicitárias Os números apresentados pela CET remetem a uma realidade presente em todo o Brasil. Desde a publicação do Código de Trânsito Brasileiro ? em 1997 ?, houve um grande avanço na conscientização. O uso do cinto de segurança no banco dianteiro tornou-se um hábito do condutor. No entanto, não teve a mesma aceitação no banco traseiro.