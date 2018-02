Cinemateca realiza retrospectiva sobre Cinema Novo; programe-se

A partir desta quinta-feira, 30, a Cinemateca realiza uma retrospectiva sobre Cinema Novo. Com produções de baixo custo, inspiradas no neo-realismo italiano e na nouvelle vague, os filmes se voltavam à realidade brasileira com sofisticação conceitual. Serão exibidos 53 títulos, todos em película, alguns inéditos, restaurados ou de exibição rara. Haverá, ainda, uma exposição com objetos e documentos da época. Programe-se.

