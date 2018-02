Cinema fechou no ano passado O dono do antigo Cine Belas Artes, André Sturm, quer reabrir o cinema no segundo semestre de 2013. Ele negocia com três proprietários: o do n.º 1.020 da Rua Teodoro Sampaio, em Pinheiros, na zona oeste, e os de duas áreas na região central. O antigo endereço, na Rua da Consolação, também no centro, por enquanto está fora de questão. Sturm disse que conversou recentemente com o advogado do dono do imóvel, Flávio Maluf, que não expressou interesse em reabri-lo como cinema.