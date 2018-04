Cinema: Espaço Unibanco vai virar Itaú

O cinema, frequentado por cerca de 400 mil pessoas por ano, deve começar a ser reformado em março. Antes, a alteração está prevista para as salas dos shoppings Frei Caneca e Bourbon. A identidade visual vai mudar: sai a fachada em azul, verde e branco e entra o logo em preto e laranja.

Parte das pessoas que vão ao local vê a metamorfose com ressalvas. "Não acho positivo. O espaço se tornou tradicional com este nome", diz a professora de inglês Luana Andrade, de 34 anos. O publicitário Marco Aurélio Vidotti, de 39, preferiria que a rede fosse batizada de outro jeito, e não com a marca de outra instituição financeira.

Por sua vez, a fisioterapeuta Cida Rossetto, de 61 anos, só espera que o espaço não precise baixar as portas durante as intervenções. O Itaú, que se uniu ao Unibanco em 2008, não confirmou se o cinema da Rua Augusta fechará enquanto estiver sendo reformado. Um funcionário ouvido pela reportagem disse que as obras devem fazer o espaço funcionar de maneira parcial, com algumas salas abertas.