Cinema era oásis para os fãs de filmes de arte O programa era clássico: primeiro filme no Belas Artes; depois, discussão acalorada no bar do outro lado da Consolação, o famoso Riviera. Esse era o roteiro clássico de qualquer pretendente a intelectual nos anos 1960 e 70. Afinal, era naquele espaço, instalado onde antes funcionava o Cine Trianon, que se descobria o novo Goddard, Buñuel, Truffaut. Fundado em 1967 pela Sociedade Amigos da Cinemateca (SAC), o cinema surgia como promessa de "espetáculo, polêmico, cultura". Enfim, um oásis para os fãs de filmes de arte.